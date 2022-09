Cassano: «Inter, tanti problemi! Bastoni? Disastro! Cerchi di svegliarsi»

Antonio Cassano ha parlato a proposito di Milan-Inter, match terminato con il successo dei rossoneri. L’ex attaccante è particolarmente critico nei confronti di Alessandro Bastoni

DISASTRO – Queste le parole di Antonio Cassano: «Allora il Derby è stata una partita, ma dentro il match ci sono state tante partite. L’Inter è andata in vantaggio, fino all’errore di Calhanoglu aveva la situazione sotto controllo. Poi dopo il pareggio di Leao e poi non c’è stata più partita fino al 3-1. Il Milan ha meritato e meritava la vittoria, così è stato. I nerazzurri hanno tante problematiche, ha avuto tante occasioni con la foga. La partita poteva anche pareggiarla. Bastoni? Invece di rompere i coglioni a me con like non like cercasse il modo di svegliarsi e di marcare il centravanti. Sta facendo dei disastri. Dietro l’Inter sta concedendo tanto e quando concedi a giocatori importanti determinate occasioni è chiaro che prendi 3 gol a partita. Ma anche nel pre-campionato è stato così».

Fonte: Account Instagram Cassano