Cassano: «L’Inter ha stradominato 120′! Juventus, Allegri mi fa rabbrividire»

Cassano non le manda certo a dire ad Allegri dopo la Supercoppa Italiana Inter-Juventus. Da Bobo TV, sul canale Twitch di Vieri, l’ex attaccante nerazzurro critica i bianconeri per la prestazione di mercoledì.

MALISSIMO – Antonio Cassano critica la conferenza di Massimiliano Allegri di ieri (vedi articolo): «Rabbrividire mi fa Allegri che dice che hanno fatto un’ottima partita. O le vedo male io o ho visto un’altra partita? L’Inter per centoventi minuti ha dominato la partita e ha stradominato. In cosa ha fatto una buona partita la Juventus? Nel difendere per centoventi minuti. Questo sì. Ma a mezz’ora dalla fine ha giocato 4-4-1-1 con Paulo Dybala che marcava Marcelo Brozovic. Sugli esterni erano due centrocampisti centrali. La domanda è: ma sono io che ci vedo male. Quando sento Federico Bernardeschi dire che hanno giocato alla pari non capisco di cosa parli. Giocare a calcio è quello che ha fatto l’Inter. Veramente faccio fatica a capire il tipo di calcio e le dichiarazioni della Juventus».