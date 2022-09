Cassano: «All’Inter serve novità, Inzaghi faccia scelte pesanti! Ne dico 5»

Antonio Cassano, alla Bobo Tv, ha spiegato il suo modo per far ripartire l’Inter dopo il KO contro il Milan. A detta sua, servono volti nuovi per risalire la china. Il consiglio a Inzaghi

SCELTE PESANTI − Cassano consiglia Inzaghi: «Ci sono sei/sette giocatori in difficoltà fisica. Voglio vedere qualche giocatore diverso: tipo Asllani ma anche Gosens che è un patrimonio. Facciamogli fare cinque partite, ha grandi qualità. Iniziamo a dar fiducia a gente nuova con gamba che ti può aiutare. Inizierei anche a buttare dentro Onana, nonostante la stima che ho su Handanovic. Ho stima e affetto ma inizierei a dare fiducia all’ex Ajax. Devi metterlo dentro. Dico Asllani, Mkhitaryan, Dzeko, Gosens e Onana. Questi cinque dentro, bisogna fare delle scelte anche pesanti. Così puoi ricominciare un ciclo. Al momento è un’Inter piatta. Per cambiare cosa si può fare? Fare dei cambi pesanti, far riposare chi non va bene e mettere dentro gente giovane e pronta. Serve qualcosa di diverso».