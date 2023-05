Cassano: «Inter senza Champions League non da 6! Inzaghi non mi soddisfa»

Cassano continua a prendersela con Inzaghi, tanto da affermare che l’Inter può salvare la stagione solo vincendo la Champions League. Alla Bobo TV, l’ex attaccante chiede all’allenatore di chiudere al meglio.

REAZIONE STIZZITA – Antonio Cassano sta dalla parte di Christian Vieri (vedi articolo): «Ho sempre criticato Romelu Lukaku e Giuseppe Marotta, ho detto che Simone Inzaghi deve andare via e l’Inter è la mia squadra. Se devo dire che l’Inter, la mia squadra del cuore, fa schifo non faccio prigionieri! Se l’Inter fa bene e vince sono contento, ma se vince immeritatamente lo dico. Ieri si è visto uno strapotere: troppo più forte. La Lazio però non ha fatto schifo, ha detto bene Maurizio Sarri: l’Inter ha aumentato la cilindrata. Dall’inizio alla fine ha gestito la partita, ha gestito il ritmo, è venuta a prenderli e ha gestito».

TROPPI ERRORI – Cassano se la prende con Simone Inzaghi: «L’Inter è la più forte del campionato con la Juventus, mi chiedo per quale motivo se ci siano le partite da dentro o fuori i giocatori si gestiscono e sanno cosa fare, andando in automatico. Nel 90% delle altre partite, perse con le squadrette piccole, significa che la società non è che deve metterti a disposizione dei giocatori nell’uno contro uno. È talmente forte, se ha perso talmente tanti punti e si è ripetuto tante volte buona parte delle colpe vanno date all’allenatore. Poi è in semifinale e in finale di Coppa Italia, l’allenatore sta dando delle dritte ma queste sono partite da dentro o fuori e i giocatori si gestiscono».

UNICA CHANCE – Cassano esagera nel commento sulla stagione dell’Inter. «A me Inzaghi sarà anche simpatico, ma il lavoro che sta facendo non mi soddisfa: non è sufficiente. Quest’anno sei a -20 dal Napoli, è tantissimo: un’eternità, avendo due squadre a disposizione. Adesso vediamo come va la Champions League, che può salvare la stagione ma vincendola. Ha incontrato il Porto e il Benfica, ma senza vincere la Champions League il voto non arriva a 6».