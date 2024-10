Cassano: «Se l’Inter arriva seconda è fallimento! Rivincere difficile? Cag***»

Il solito discutibile e senza mezze misure FantAntonio Cassano. L’ex giocatore ha detto la sua sull’Inter di Simone Inzaghi.

SECONDO POSTO FALLIMENTARE – Antonio Cassano, su Twitch durante “Viva El Futbol“, ha sempre dichiarazioni forti quando parla dell’Inter: «L’unica cosa è la non solidità che non sta dimostrando in questo periodo dell’Inter. Lo ha detto anche Sommer, non mi dà tanta solidità in questo momento. Vai in vantaggio di un uomo e di due gol e poi prendi gol. Ha poco gioco fluido. L’Inter in tutte e quattro le volte è sempre stata la più forte, un anno l’ha perso con una squadra che poteva arrivare solo quarta, due anni fa il Napoli ti ha disintegrato, l’anno scorso l’hai vinto con merito e quest’anno hai l’obbligo di vincerlo. Siamo due tonfi a uno, se arrivi secondo è fallimento! Vincere è difficile, rivincere è più difficile? Solita cag*** Non posso pensare che gli altri due campionati sono stati buttati al ce***». In un estratto, aveva anche parlato di Lautaro Martinez.