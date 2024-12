Cassano: «Inter se perde il campionato è fallimento! I più forti»

L’Inter ha vinto contro il Parma per 3-1 dimostrando ancora la sua forza e superiorità sulle avversarie. Antonio Cassano non ha dubbi sul canale Youtube Viva el Futbol.

VITTORIA – Federico Dimarco, Nicolò Barella e Marcus Thuram hanno deciso la vittoria dell’Inter sul Parma per 3-1. A San Siro non c’è mai stata storia, gli emiliani sono tornati a perdere in trasferta dopo l’unica sconfitta con il Napoli in questa stagione al di fuori del Tardini.

Inter, Cassano mette pressioni in campionato

AVVERTIMENTO – Antonio Cassano mette pressione comunque: «L’Inter se perde il campionato è fallimento. Talmente forte, ha acquistato fiducia e consapevolezza in Italia. Decide lei di alzare il ritmo, di abbassarlo, gestisce, fa partita di qualità. Con il Parma Lautaro Martinez non è stato in forma, Thuram non ha fatto una grande partita, ma fanno giocare bene i compagni. Tengono palla in uscita, si fanno fare fallo, si sanno muovere. L’Inter fa quello che gli pare in Italia, ha pochi eguali ed ha la squadra più forte. In difesa sta avendo problemi a livello fisico. Gli sono rimasti tre difensori tra gli infortuni di Acerbi e Pavard. Rimane la grande favorita, l’altro giorno l’Inter aveva già vinto prima di iniziare. Ti dimostrano di essere più forti decidendo il ritmo della partita»