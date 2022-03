Cassano: «Inter, Sanchez merita rispetto! Gosens? Vedo Perisic a destra»

Antonio Cassano, sulla Bobo Tv, ha voluto difendere a spada tratta Alexis Sanchez. Per lui, il cileno deve giocare molto di più. Poi, spiega una possibile evoluzione tattica con Gosens e Perisic in campo

COMPLICATO − Cassano sulla gara di domani sera: «Mi sarebbe piaciuto vedere pronti-via 0-1 Salernitana per capire la reazione dei nerazzurri. L’Inter ha avuto grande difficoltà nelle scorse settimane, nel gioco e nelle idee. Vedevo una squadra stanca. Domani a Liverpool è molto complicato, vai li con un 2-0 bugiardo dell’andata. Li ci sono però giocatori che possono segnare in qualunque modo. A livello fisico e mentale spendi tanto, domanda vai li per passare il turno o no?».

IL PIÙ FORTE − Su El Niño Maravilla, il pensiero di Cassano: «Alexis Sanchez l’altro giorno non ha giocato neanche un minuto con la Salernitana. Per me domani sarà titolare, è il più forte e darà esperienza. Devi mettere dentro il cileno, merita perché ha più qualità degli altri. Nell’ultimo periodo, non ho capito la poca fiducia a Sanchez, io non lo tratterei così, facendolo giocare solo mezz’ora o 15 minuti. Io vorrei vedere Ivan Perisic a destra con Robin Gosens a sinistra. Il calcio è questo: propositivo, attaccare. L’evoluzione se rinnova Perisic deve essere quella».