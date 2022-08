Cassano: «L’Inter poteva fare nove gol in 25′! Skriniar io lo darei via»

Cassano va controcorrente e afferma che venderebbe Skriniar. Da Bobo TV, l’ex attaccante commenta anche Lecce-Inter di sabato.

SQUADRA CORAGGIOSA! – Antonio Cassano trova buone indicazioni dall’esordio di sabato a Lecce: «Dall’inizio alla fine, ho visto che l’Inter non ha mai avuto problemi. Il Lecce ha attaccato due-tre volte, però avevo l’impressione che da un momento all’altro l’Inter poteva fare uno, due o tre gol. Negli ultimi venticinque minuti l’Inter poteva fare nove gol: il portiere Wladimiro Falcone ha parato l’impossibile! A un certo punto la cosa che mi è piaciuta di più è che non ha fatto gli stessi cambi: gli ultimi minuti ha giocato con Joaquin Correa, Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku e a centrocampo c’era Henrikh Mkhitaryan. Hanno giocato tutti all’attacco: ha avuto coraggio, poi partita non bella a livello qualitativo però l’anno scorso toglieva uno e metteva un altro. Ha giocato mezz’ora con tre attaccanti, gli ultimi cinque minuti ha buttato dentro anche Correa. Ha rischiato: quando trovo un allenatore che creando sei-sette-otto occasioni da gol prova a vincere la partita, pur sapendo di perderla, dico bravo a Simone Inzaghi. Vedendo che è andata bene un po’ di coraggio in natura futura può venirgli: non faccia sempre terzino per terzino e ala per ala».

SACRIFICABILE? – Cassano si sposta sul discorso mercato: «L’Inter ha perso Ivan Perisic e Robin Gosens è diverso, l’anno scorso dicevo che speravo che un giocatore andato via da Gian Piero Gasperini rendesse uguale. Da interista dico che se si trova una situazione Milan Skriniar lo do via: meglio tenerlo perché è forte, ma fai una plusvalenza clamorosa e qualcuno buono da prendere c’è. Da quello che mi risulta erano interessati a Gleison Bremer ma non tanto da non volerlo perdere. Se trovano una soluzione Skriniar via e prendano Nikola Milenkovic».