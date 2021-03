Cassano: Â«Inter, poche emozioni rispetto Roma e Atalatna! FarÃ  faticaÂ»

Cassano: «Inter, poche emozioni rispetto Roma e Atalatna! Farà fatica»

Antonio Cassano

Cassano, nel corso di “BoboTV” in diretta su Twitch, ancora una volta ha fatto un appunto riguardo l’Inter facendo riferimento anche alla squadra allenata da José Mourinho.

SENZA SPETTACOLO – Cassano dice la sua in merito al calcio italiano e l’Inter da scudetto: «In Italia siamo fermi a vent’anni fa, solo il Milan ha dato spettacolo in Europa! Anche l’Inter di José Mourinho faceva un calcio molto conservativo con gli attaccanti che facevano i terzini. Io sono tifoso nerazzurro e sono contento se dovesse vincere lo scudetto, ma questa squadra non mi dà emozioni come me le danno Roma e Atalanta! Loro giocano un calcio aggressivo anche in Europa. L’Inter butta palla su Romelu Lukaku. Per me farà fatica nei prossimi anni in Europa».