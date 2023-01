Cassano: «Inter più forte del Milan, Calhanoglu partita stratosferica»

Antonio Cassano ha parlato della vittoria dell’Inter in Supercoppa Italiana contro il Milan. Grandi elogi per due calciatori in particolare da parte dell’ex nerazzurro su Twitch con la BoboTv.

SCOPERTA – Antonio Cassano ha parlato così con la BoboTV su Twitch dell’Inter e di due calciatori in particolare dopo la vittoria sul Milan in Supercoppa Italiana: «Edin Dzeko è mostruoso, non avrà problemi a trovar l’accordo per il rinnovo. Uno dei migliori in campo è stato Hakan Calhanoglu, che davanti alla difesa ha fatto una partita stratosferica. Si iniziano a sentire voci su Marcelo Brozovic, significa che nella loro idea Calhanoglu è valido in quel ruolo. Io l’avevo già detto due anni fa, l’Inter ha dimostrato con i fatti e i giocatori di essere più forte portandosi a casa la Supercoppa in modo meritato».