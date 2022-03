Cassano: «Inter ora fa schifo, ne salvo solo uno! Perché Dybala con Caicedo?»

Cassano dettaglia la sua posizione sull’Inter sia in campo sia sul mercato. L’ex attaccante nerazzurro, nell’ultimo intervenuto a “Calcio con la F” sulla Bobo TV dell’ex compagno di squadra Vieri su Twitch, spara a zero sull’ipotesi Dybala e anche sulla stagione attuale in caso di mancato Scudetto

IL RISCHIO DYBALA – L’argomento delle ultime 24 ore riguarda il calciomercato ma Antonio Cassano (vedi dichiarazioni) va controcorrente: «In Italia c’è solo una squadra che può prendere Paulo Dybala. Ed è l’Inter! Anche per fare un dispetto alla Juventus! Per come lo conosco io, Beppe Marotta è l’unico che può aver già preso contatti con Dybala. Anche per quanto riguarda le commissioni. Ma all’Inter ci sono già cinque attaccanti, con Felipe Caicedo. Che ci va a fare anche Dybala? Se io sono Lautaro Martinez e ho rinnovato adesso, vedo che arriva Dybala e che gli dai più soldi, mi dà fastidio. E poi mi viene strano! Perché l’Inter ha dovuto sacrificare Achraf Hakimi e Romelu Lukaku per sistemare le casse. E qualcosa deve farla sul mercato in entrata per sistemare alcuni reparti, oltre a dover rinnovare alcuni calciatori. L’Inter è l’unica soluzione in Italia per Dybala ma mi sembra una cosa un po’ strana: non gli servirebbe. Poi devi puntare su Dybala e altri dieci. Ma in questi anni Dybala non ha mai fatto la differenza con la Juventus. All’Inter non serve, ma se lo prende è perché decide di fargli fare la primadonna: la prima di tutte! Può prendersi questo rischio? Io penso di no. E infatti la Juventus non ci punta minimamente. L’Inter non deve puntare su Dybala ma non perché non mi piaccia: non è un top player! E quindi non ci punterei mai».

Cassano dal mercato nerazzurro al campo

SCUDETTO O FALLIMENTO – Infine, Cassano sposta la sua attenzione sulla lotta Scudetto: «L’Inter è obbligata a vincere a Torino contro la Juventus, altrimenti è tagliata fuori dallo Scudetto. Il Milan sta viaggiando ed è spedita. Se l’Inter non vince a Torino, è fuori. Poi se la giocano Milan e Napoli, se vince la prossima. Voglio aspettare Juventus-Inter però, perché l’Inter rischia clamorosamente. Da gennaio ha vinto tre partite. Io sono il primo che ha disintegrato la Juventus, ma da gennaio anche l’Inter sta facendo un disastro: sta facendo schifo, malissimo! Fa una fatica allucinante a fare gioco rispetto a inizio stagione. Fisicamente è molto giù. Alcuni giocatori da un po’ di mesi sono a picco, tra centrocampo e attacco. E anche la difesa non è più solida, anche Samir Handanovic sta lasciando qualcosa. L’unico che sta mantenendo quello standard è Ivan Perisic, che sta facendo un campionato clamoroso. In questo periodo mi aspettavo qualcosa di diverso da parte dell’Inter. L’altro giorno abbiamo visto Hakan Calhanoglu basso senza Marcelo Brozovic, finalmente! Perché Robin Gosens si riscalda ma non gioca titolare? E poi non puoi metterlo al posto di Perisic, gioca con entrambi! Simone Inzaghi sta facendo un buon lavoro ma ora sta facendo grande fatica. E se l’Inter non vince lo scudetto, come la Juventus, la stagione è altrettanto fallimentare. Una delle due era obbligata a vincere lo scudetto. E non so cosa dovrebbe cambiare per migliorare. Forse mettere forze fresche. Dopo il Derby di Milano perso l’Inter è crollata a picco…».