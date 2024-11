Cassano: «Inter non al livello di 5-6 squadre! Mi emoziona zero»

Cassano all’attacco contro l’Inter, tanto da metterla addirittura dietro anche ad Arsenal e Bayer Leverkusen. L’ex giocatore sempre discutibile.

NON BASTA – Antonio Cassano, in collegamento su Viva El Futbol, sempre abbastanza discutibile nelle sue uscite. Il suo pensiero sull’ultima settimana di Champions League e sulla partita con il Lipsia: «In questo momento, l’Atalanta è allo stesso livello di Inter, Juventus e Milan, anzi di più ad oggi. Ho visto una partita di poca qualità, l’Inter era più forte del Lipsia, ma mi sono emozionato zero. Non mi ha dato niente. Mi sembrava una partita del giovedì, poco ritmo, poche idee. Una partita molle, appena l’ha sbloccata non è successo niente. Lo scorso anno l’Inter ha stradominato il campionato, ma dicevamo: non basta in Coppa dei Campioni. Stessa cosa adesso, questa Inter non basta agli ottavi. Questa Inter che ho visto nelle prime cinque partite soffrirà, perché le avversarie ti fanno male. Così non basta».

Cassano nota differenza tra l’Inter in Italia e quella in Europa

DIFFERENZA – Ancora Cassano nella sua tesi: «L’anno che arriva col Manchester City in finale ha battuto il Porto immeritatamente, il Benfica e il Milan meritatamente. Lo scorso anno che ha stradominato il campionato, è uscita agli ottavi con l’Atletico Madrid. L’Inter è questa: in Italia dimostra grande padronanza, ma in Europa non vedo il livello che hanno Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Arsenal, Bayer Leverkusen. Ci sono cinque-sei squadre in Europa che metto davanti».