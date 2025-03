Cassano: «Inter-Monza, vittoria merito di Inzaghi! Vi spiego»

Antonio Cassano, probabilmente per la prima volta in stagione, ha fatto i complimenti a Simone Inzaghi su VivaElFutbol per la vittoria dell’Inter sul Monza.

MERITI! – Antonio Cassano analizza in questo modo Inter-Monza: «L’Inter ha giocato ad una porta. Ha preso un grandissimo gol e uno per superficialità. Il Monza ha fatto partita di grande onore e orgoglio, ma i nerazzurri hanno meritato. Sapete cosa penso dell’allenatore ma sul 2-0 era carico. Entrava dentro il campo, dava tantissime energie anche nei momenti di difficoltà. Mi è piaciuto nell’idea di mettere Correa al posto di Zielinski evitando Zielinski. Ha messo 3-4-1-2, tutti avanti. Correa dopo il gol ha fatto la mezzala e ha giocato bene. Calhanoglu lo stiamo rivedendo bene, ha fatto un gol stratosferico. Inzaghi ha vinto la partita contro il Monza e bisogna dare i meriti a lui».

Inter-Monza e i meriti di Inzaghi secondo Cassano!

ENERGIA – Cassano ha apprezzato una cosa: «Di Inzaghi è piaciuta tanto l’energia che ha dato: se io avessi avuto un allenatore che spronava in questo modo io mi esaltavo. Sul 2-0 tanti giocatori neanche pensavano al match, il gol di Arnautovic è stato decisivo. Sta facendo benissimo il ragazzo, è un giocatore forte. Inzaghi ha continuato a dare energia e la sua squadra ha ribaltato la partita. Non puoi andare a complicarti la vita contro il Monza con un piede in Serie B. Non puoi rischiare così e perdere in questo modo un giocatore per infortunio e tante riserve per la Champions League»