Cassano: «Inter, mi piacerebbe Fabregas sulla panchina! Col Napoli…»

Antonio Cassano ha un occhio al futuro dell’Inter e spera nel colpo Cesc Fabregas per la panchina. L’ex nerazzurro su Viva el Futbol analizza poi il momento.

ALLENATORE – Antonio Cassano non vede Simone Inzaghi nel futuro nerazzurro: «Ci sono squadre che lavorano sapendo come comportarsi. L’Inter non ha alternative però in dribbling, nelle giocate come quelle che faceva Alexis Sanchez. I nerazzurri ora fanno fatica perché a sinistra non stanno benissimo fisicamente. L’unico che sta bene è Barella, che è stato il migliore contro il Genoa. L’Inter ha fatto una grande vittoria per quello che è successo al Napoli. Loro rimangono i favoriti per vincere lo scudetto, ma anche se lo vincessero devono ripartire con una filosofia diversa. Occhio a Cesc Fabregas verso Appiano Gentile, occhio!»

Napoli-Inter, il verdetto di Cassano!

SCONTRO DIRETTO – Cassano è sicuro infine sulla lotta per il primo posto: «Napoli-Inter? Se l’Inter vince il campionato è finito tutto. Il motivo è che taglia fuori definitivamente il Napoli dalla lotta scudetto. Rimangono dopo nove partite per recuperare quattro punti ed è difficile, perché oltre a vincerle tutte devi sperare che le altre perdano. Non dipende più da te, ci sono troppi incastri per sperare nel tricolore. Mi è dispiaciuto per ciò che è successo al Napoli, Conte si è arreso nelle dichiarazioni»