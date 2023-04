Cassano: «L’Inter mi ha impressionato, partita da grande squadra»

Antonio Cassano ha parlato alla Bobo TV dopo la vittoria dell’Inter ai quarti di finale contro il Benfica.

MERITI – Antonio Cassano è rimasto stupito dalla prestazione dell’Inter stasera: «Ho visto una grandissima partita dell’Inter. Hanno grandi meriti per questa prestazione. Non pensavo. Mi ha impressionato in modo positivo. Pensavo il Benfica fosse favorito. I nerazzurri hanno fatto una grande partita di corsa e qualità. Sono stati bravi nel palleggio e a sacrificarsi. Sono rimasti compatti, mi sono piaciuti tanto. Il Benfica stasera per merito dell’Inter non ha fatto una grande partita. L’Inter ha fatto una partita da squadra seria».

INZAGHI – Cassano ha poi continuato, complimentandosi in questo caso con Simone Inzaghi: «Sul primo gol la palla di Bastoni è straordinaria. Anche in difesa non hanno sofferto. Esclusa l’ultima occasione che ha permesso Brozovic. Sono stati ottimi, Ramos non si è visto. Grandissimi meriti a Inzaghi. Ha indovinato tutto, scelte, modulo tutto. Ho visto una squadra seria, prova del fatto che in Campionato. Per me hanno fatto la partita perfetta. Ha fatto bene secondo me a togliere Lautaro, si vede che non sta bene fisicamente. L’Inter assieme a quella di Ryhad ha fatto la migliore partita della stagione. Non possono essere a così tanti punti dal Napoli. Secondo me oggi sono stati squadra proprio, con qualità. La Juventus lì ne ha prese quattro. Dal mio punto di vista il discorso qualificazione è chiuso».