Cassano: «Inter, Inzaghi il migliore! In estate presi 3 punti interrogativi»

Antonio Cassano, in collegamento alla Bobo tv su Twitch, ha fatto un intervento a proposito dell’Inter e sul lavoro di Inzaghi. L’ex calciatore valuta il suo percorso considerando anche la situazione in estate

IL MIGLIOR TECNICO − Cassano elogia il lavoro di Inzaghi in nerazzurro: «L’Inter fa un calcio meraviglioso, il primo gol è incredibile. Calhanoglu sta facendo un campionato incredibile. Il migliore dopo Brozovic e Perisic. L’Inter mi sta impressionando. Che lavoro di Inzaghi, indipendentemente da come finirà la stagione, è stato il migliore di tutti. In estate ha perso Lukaku, Hakimi, Eriksen prendendo 3 punti interrogativi (Dzeko, Calhanoglu e Dumfries), ma Inzaghi ha dato un calcio nell’estetica straordinaria. La più bella Inter degli ultimi 20 anni. Se vincono mercoledì non dovrebbero aver problemi, spero che l’Inter possa vincere lo Scudetto».