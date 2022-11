Cassano: «Inter in ripresa, ma Napoli viaggia forte! Situazione complicata…»

Antonio Cassano esprime la sua opinione riguardo la lotta al vertice per lo scudetto soffermandosi in particolare sulla prestazione dell’Inter contro la Sampdoria. L’ex attaccante nerazzurro ne ha parlato in un video pubblicato su sul profilo Instagram.

IN RIPRESA – Cassano sottolinea la ripresa dei nerazzurri: «In Inter-Sampdoria ci sono stati 10-15 minuti di equilibrio, poi dopo il primo gol è finita la partita. La Sampdoria ha fatto fatica a tirare in porta. All’Inter vedo tanti giocatori in ripresa, uno su tutti Nicolò Barella, la difesa soffre meno gli avversari. Ora, secondo me aspettano la partita delle partite, cioè quella contro la Juventus, per capire il da farsi del campionato perché il Napoli sta viaggiando a gonfie vele però loro devono cercare di continuare su questa scia. Se dovessero perdere altri punti la vedo complicata recuperare».