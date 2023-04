Cassano: «Inter, in Champions League fortuna! Inzaghi perbene»

Cassano è uno dei più feroci critici di Inzaghi, ma dopo il rendimento dell’Inter nelle coppe prova a trovare qualcosa di buono nell’allenatore. Alla Bobo TV, ribadisce però come servirà vincere la Champions League per la conferma.

RENDIMENTO – Questa l’analisi di Antonio Cassano: «Simone Inzaghi nel dentro o fuori è meglio del percorso a tappe. Nelle coppe, nella partita secca, riesce più a venirne a capo. Io probabilmente penso che la squadra si organizza da sola con le motivazioni: questa è l’idea che mi sono fatto. In campionato l’Inter ha fatto malissimo l’anno scorso e uno scempio quest’anno, poi le partite importanti le ha gestite meglio. L’anno scorso ha buttato al cesso il campionato, quest’anno è a -20 dal Napoli: uno scempio. In Champions League ha avuto fortuna col Porto e meritato col Benfica, in Coppa Italia ha avuto fortuna all’andata con la Juventus e meritato al ritorno. Lui è un allenatore che sa gestire la squadra nelle partite secche o andata e ritorno, dove riesce a fare poco e quel poco serve alla squadra per viaggiare da sola».

L’ALLENATORE – Cassano prova a salvare Inzaghi su un lato: «Lui è rispettato come persona perbene, qui è già in vantaggio. A differenza di quell’altro (Massimiliano Allegri, ndr), che è furbo, lui fa le cose. Poi il suo status è normale: non è l’Inter. Se vince la Champions League Inzaghi deve rimanere, perché può essere fortunato ma se vince il derby e contro una con Manchester City e Real Madrid vuol dire che qualcosa ha fatto. Poi serve un minimo di organizzazione e qualcosa in più, ma è una brava persona e un buon lavoratore. Poi se si evolverà diventerà un top, ma per la mia squadra che è l’Inter non posso pensare che stia a -20 dal Napoli. In campionato ha fatto malissimo, nelle coppe è in finale di Coppa Italia e vediamo cosa farà in Champions League. Pronostico Inter-Lazio? 1-1».