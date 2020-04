Cassano: “Inter, il vero Ronaldo Ã¨ uno solo! Era una roba fuori dal mondo”

Cassano: “Inter, il vero Ronaldo è uno solo! Era una roba fuori dal mondo”

Cassano protagonista in diretta Instagram con “Bobo” Vieri. L’ex attaccante dell’Inter ha speso parole d’elogio per Ronaldo, con cui ha giocato al Real Madrid

APPLAUSI PER IL FENOMENO – Antonio Cassano non ha dubbi sull’ex numero 10 e numero 9 dell’Inter: «Ronaldo quello vero è uno solo. Quando mi chiedono di lui, è una roba fuori dal mondo. Mi ricordo che lui si allenava veramente quando voleva. Quando dicono fenomeno, adesso si usa spesso questa parola qua, fenomeno… Era una roba imbarazzante, quanto era forte ragazzi. Calciava dal limite di piatto, come facevi te (Christian Vieri, ndr). Ma con una semplicità, metteva la palla dove voleva. Calciava di destro, di sinistro, qualità. Centravanti più grande della storia. Ha avuto problemi alle ginocchia e ha fatto più di 600 gol. Due Mondiali, due Palloni d’Oro. Una roba fuori dal mondo. Tu immagina se questo aveva le ginocchia come si deve che roba poteva essere».