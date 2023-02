Cassano: «Inter ha sofferto con il Porto, ma partita seria! Bene Lukaku»

Antonio Cassano ha parlato della vittoria dell’Inter contro il Porto in Champions League, sottolineando la buona prestazione di Romelu Lukaku quando è entrato a partita in corso. L’ex attaccante nerazzurro ne ha parlato attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Instagram.

PARTITA SERIA – Cassano si complimenta con i nerazzurri per la partita fatta in casa contro il Porto, ma resta ancora la sfida di ritorno: «L’Inter ha fatto una partita tosta contro una squadra molto complicata come il Porto. È stata una partita molto equilibrata fino a un certo punto, poi André Onana ha messo del suo facendo una parata pazzesca nel primo tempo e nel secondo ha fatto addirittura tre parate consecutive. L’Inter ha sofferto ma ha fatto una partita seria. Ho visto bene Romelu Lukaku, ha dato fisicità e profondità. L’Inter va con un piccolo vantaggio ma siamo ancora in salita, dovrà fare una partita serie anche lì».