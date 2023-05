Cassano: «Inter la più forte! In certe gare allenatore non conta»

Antonio Cassano ha analizzato la vittoria che ha portato l’Inter a quattro punti dalla Lazio, in seguito proprio al 3-1 nello scontro diretto della scorsa domenica. L’ex calciatore nerazzurro si è soffermato sulla prestazione e sul lavoro di Simone Inzaghi.

DOMINIO – Antonio Cassano ha fatto il punto su quanto visto nella sfida di domenica a San Siro. Questo il pensiero pubblicato tramite Instagram: «La Lazio ha fatto una buona partita, il massimo che poteva. Poi l’Inter ha alzato la cilindrata e ha strappato tre punti meritati. L’Inter è questa, la squadra più forte con la Juventus in campionato. 11 sconfitte però non puoi accettarle. Penso che in partite decisive i giocatori riescono a gestirsi meglio e in quelle situazioni l’allenatore è poco importante. Poi in altre situazioni saltano fuori mille problemi. Parliamo però di una squadra veramente forte, ora ci saranno 15/20 giorni decisivi per il campionato».