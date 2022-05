Cassano: «L’Inter mi ha fatto impazzire come gioco! Perisic incredibile»

Antonio Cassano, alla Bobo Tv su Twitch, si è concentrato sul gioco dell’Inter, a detta sua, il migliore visto in Italia quest’anno. Poi una considerazione nei confronti di Perisic

IMPRESSIONANTE − Cassano stravede per il gioco dell’Inter e per un giocatore in particolare: «L’Empoli gioca il calcio che io amo, già a novembre era salvo. Ha 3-4 giocatori molto bravi: Asllani, Parisi ecc…L’Inter è vero che era quadrata e centrata però ci sono delle situazioni in cui alcune squadre ti mandano a vuoto. L’Inter è la squadra che mi ha impressionato di più a livello di gioco, crea tanto, porta giocatori al gol. A Bologna si sono giocati lo Scudetto. Venerdì, dopo il 2-0 hanno iniziato a macinare gioco. Perisic giocatore clamoroso, quanti polmoni c’ha? E’ un decatleta, incredibile. Però l’Inter mi ha fatto impazzire come gioco, anche se rimarranno col cerino in mano per lo Scudetto. Lautaro Martinez? A 23 gol con 3 mesi di difficoltà».