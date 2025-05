Cassano ribadisce: «Inter, fallimento anche con vittoria della Champions League!»

Antonio Cassano non si muove dalla sua durissima posizione contro Simone Inzaghi e l’Inter. Su VivaElFutbol si scaglia e attacca in riferimento al percorso in campionato, non conta la Champions League.

FALLIMENTO? – Antonio Cassano ribadisce a chiare lettere: «Domani l’Inter è avvantaggiata, la gente ti fa sentire il fiato sul collo. San Siro sarà un inferno e sarà un grande vantaggio: record di tutta la storia per incassi. La squadra ha San Siro, l’energia e l’entusiasmo delle persone. Se la squadra nerazzurra vincesse la Champions League rimane comunque una stagione fallimentare. Con la squadra più forte di gran lunga Inzaghi ha buttato al cesso tre scudetti! In Champions League c’è anche il caso, l’hanno vinto Di Matteo e Mourinho. Col Bayern Monaco è andata bene, spero che vada bene anche domani per l’Inter. Rimane comunque un fallimento. La coppa è particolare, ti puoi trovare in un momento giusto».

Inter, Cassano attacca!

PARTITA – Cassano ha continuato: «Il fallimento è nel campionato che doveva finire già a febbraio. L’Inter all’andata ha giocato male. Tre gol ha fatto, ma ne poteva prendere sei-sette. Il Barcellona ha creato tantissime occasioni con il 75% di possesso palla. L’Inter domani deve spingere, deve avere coraggio e personalità. Deve giocare, non buttare la palla negli spazi»