Cassano il solito: «Inter difensiva col Manchester City e scollegata nel derby»

Cassano Inter-Milan perso dai nerazzurri 1-2, nel corso di “Viva El Futbol” ha espresso la propria opinione riguardo la prima sconfitta stagionale della squadra allenata ad Simone Inzaghi.

PASSO FALSO – Antonio Cassano come di consueto carica di responsabilità l’Inter, soprattutto dopo una sconfitta: «Per me Fonseca ha già vinto prima della partita in conferenza stampa. Una persona che è in grande difficoltà, iniziano con gli alibi. Lui con il suo credo ha detto di preferire il possesso palla e creando più occasioni. Non pensavo che il Milan potesse giocare a due punte, ma anche la fase difensiva è stata ben organizzata con i giocatori messi lì a schermo non permettendo all’Inter di muoversi. Fonseca ha asfaltato l’Inter, ma non si può parlare di crisi. Se non vince il campionato è un fallimento. L’Inter ha due squadre e DEVE vincere lo scudetto, non deve lottare. Anche se arriva a un punto ha fallito. Non ha giocato una buona partita nel derby: non aveva gamba e qualità di gioco».

Quando la convinzione supera la realtà

ULTIME PARTITE – Antonio Cassano non perde occasione per criticare duramente l’Inter, mettendo in discussione il suo “status” internazionale: « In Italia noi siamo bravi dove facciamo una partita difensiva in casa del Manchester City passando come quella che può vincere la Coppa dei Campioni. Poi arriva a un certo punto dove si rischia che quest’anno, con la squadra ancora più forte, se non vince su quattro anni ne hai vinto solo uno di campionato. L’Inter di campioni ne ha pochi, perché si parla di status di squadra internazionale? Io non lo riconosco, a differenza del Napoli che faceva paura in Europa».