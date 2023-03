Cassano: «Inter, con il Bologna una partita scandalosa! Colpa di Inzaghi, va cambiato!»

Antonio Cassano ha espresso una sua opinione riguardo la sconfitta dell’Inter contro il Bologna scagliandosi totalmente contro Simone Inzaghi che a detta sua andrebbe sostituito. L’ex giocatore ne ha parlato attraverso un post pubblicato su Instagram.

IL COMMENTO – Cassano attacca Simone Inzaghi, soprattutto dopo l’ultima sconfitta: «L’Inter a Bologna ha fatto altamente cag***! Ma la colpa è semplicemente del suo allenatore. Continuo a dirlo da un po’ di mesi che devono cambiarlo. Inzaghi è uno che ti dà stabilità e ti fa arrivare in Champions League, ma se c’è da vincere cose importanti non puoi andare avanti con lui. Hanno fatto una partita a dir poco scandalosa, ha perso sette partite, molte delle quali con squadre della parte destra della classifica. Quando dice che le partite importanti le hanno vinte è perché i giocatori si preparano da soli, non hanno bisogno di lui. Quando deve dare qualcosa di diverso per vincere le “piccole partite” invece no. L’anno scorso ha perso il campionato, quest’anno altro disastro».