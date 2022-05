Cassano: «Inter, campionato finito! Perisic? Da legare ad Appiano Gentile»

Cassano è sicuro: il Milan non perderà domenica (ore 18) a Reggio Emilia col Sassuolo. Alla Bobo TV, sul canale Twitch di Vieri, l’ex attaccante dell’Inter sostiene che il rinnovo di Perisic sia necessario.

IMPOSSIBILE – Per Antonio Cassano il Milan non perderà all’ultima giornata: «Ha due risultati su tre col Sassuolo. L’harakiri che ha fatto l’Inter a Bologna è incredibile: andava davanti e il Milan poteva perdere qualcosa strada facendo. Dal momento che si sono messi davanti dopo Bologna hanno vinto tutte le partite, pur essendo meno belli dell’Inter. Il Sassuolo sta giocando delle partite alla carlona, ha due risultati su tre».

NIENTE DA FARE – Cassano prosegue: «Io l’ho detto dopo la partita di Bologna che il campionato è finito, l’Inter ha fatto harakiri. L’Inter ha fatto il calcio più bello della Serie A, è indiscutibile. Ma il Milan, che è meno forte dell’Inter, ha meritato lo scudetto per una continuità impressionante. È stata quella più continua, ha avuto continuità dall’inizio alla fine. Ho detto che l’Inter con la vittoria del Milan era un fallimento, ma con due coppe portate a casa e giocando bene è una parola grossa. Se l’è giocata fino all’ultimo, sicuramente è un voto alto: un 7 io lo do all’Inter. È normale che il Milan è molto meno forte dell’Inter: le milanesi sono tornate».

RINNOVO! – Cassano attacca: «Giuseppe Marotta continua a dire che con Ivan Perisic parleranno. Ma se n’è accorto che ha fatto una stagione clamorosa? È normale che poi Perisic gli dice che coi grandi giocatori non si può arrivare a luglio. Se dovesse andare via Marotta, anziché fare il cinema, fa harakiri: a Perisic devi dare quello che chiede! Tre anni glieli devi dare, se li è meritati sul campo: non è una figurina, è un decatleta che fa gol e assist fino al 90′ con una qualità impressionante. L’Inter deve ripartire da questa base e in primis da Perisic, perché partirebbe con uno clamoroso a sinistra. A Perisic devi dare tre anni di contratto, da prendere e legare ad Appiano Gentile! Chi è il migliore giocatore del campionato? Io dico Perisic. Anziché andare a comprare uno a venticinque milioni gliene devi dare sette a stagione!»