Cassano: «Inter-Bayern Monaco? A2 basket vs NBA! Scelte Inzaghi forti»

Antonio Cassano utilizza una metafora cestistica per commentare il divario fra l’Inter e il Bayern Monaco. Poi si concentra sulle scelte di Inzaghi in Champions League

SCELTE FORTI − Nel rimarcare la forza dei bavaresi, Cassano commenta le mosse di Inzaghi: «Inter-Bayern Monaco? Non c’è partita. E’ vero che poteva provare qualcosa in più l’Inter ma il Bayern Moanco è troppo più forte. Il Bayern Monaco fa l’NBA, le altre l’A2 di Basket. Ha fatto girare la testa a tutto San Siro, attaccavano in sette/otto. L’Inter ha fatto poco, probabilmente doveva avere più coraggio per fare qualcosa in più ma non voglio dargli colpe. Scelte forti di Inzaghi: in una gara così ha preso decisioni pesanti. Ha messo Onana per Handanovic, messi Gosens, Mkhitaryan. Qualcosa a livello emotivo l’ho notato, vorrebbe fare qualcosa di nuovo Inzaghi». Le sue parole alla Bobo Tv.