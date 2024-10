Cassano: «Inter, 2 punti buttati nel cesso! Lo squalo deve uccidere»

Cassano ha parlato di Inter-Juventus, match finito 4-4 a San Siro. L’ex giocatore non ha usato mezze misure per raccontare gli errori dei nerazzurri.

PUNTI BUTTATI – Antonio Cassano, durante Viva il Futbol, ha commentato il 4-4 nel derby d’Italia: «Tante partite in una partita, ma l’Inter ha buttato al cesso altri due punti. Hai la partita in mano, 4-2, puoi fare il quinto, il sesto e il settimo gol. La Juventus soffriva tantissimo, ma sul 4-2 l’Inter ha pensato “ogni azione possiamo fare gol”. Quando uno squalo sente l’odore del sangue deve ammazzare. L’anno scorso lo faceva, ma quest’anno ha già perso tanti punti. La Juventus ha pure rischiato di vincere la partita. Da tifoso ho goduto tanto, ma la partita, analizzandola, è stata un disastro. Uno dei migliori in campo della Juventus, per me, è stato McKennie. Sul 4-2 l’Inter ha creato tanto, ma se non segni rischi appunto che ti riprendano. Conceicao ha fatto una faccia così a Bastoni e Dimarco».