Cassano sentenzia: «Gol del Venezia valido. Inzaghi ha paura di Conte!»

Cassano torna a far parlare di sé in merito alcune esternazioni legate all’Inter: dal gol annullato al Venezia in campionato alle aspettative in Serie A. Per l’ex attaccante nerazzurro, Simone Inzaghi ha l’obbligo di vincere il campionato, ma anche di fare molto bene in Champions League. Ne ha parlato durante un suo intervento su “vivaelfutbolreal” in diretta su Twitch.

LOTTA SCUDETTO – Antonio Cassano commenta la vittoria della squadra di Gian Piero Gasperini contro i partenopei: «Il Napoli è l’unica squadra che alla lunga può dare fastidio all’Inter, ma l’Atalanta ha dominato la squadra di Conte che dopo la partita ha ammesso di essere inferiore all’Atalanta, e dice bene. L’Atalanta la vedo molto distante nel confronto dell’Inter, lo abbiamo visto in campionato 4-0. L’Inter fa uno sport diverso secondo me, sono tifoso dell’Inter ma sono tifoso del calcio e delle cose belle: l’Atalanta è una di queste. Per l’Inter sarà molto dura la sfida con il Napoli! Soprattutto dopo le sconfitte lui sa come riprendersi».

ALTRA VITTORIA IN CAMPIONATO – Antonio Cassano analizza la vittoria dei nerazzurri in casa contro il Venezia: «La partita dell’Inter doveva finire 5-0 come contro la Juventus. Poi però sullo 0-0 concedi qualcosa e rischi di perdere e ti complichi la vita. Non capisco il gol annullato al Venezia, non vedo la mano. Cosa hanno visto? Io vedo così malafede. All’Inter gli piace tanto giocare in avanti, ma corre poco dietro. L’anno scorso correva bene dietro, era coperta, e appena era possibile colpiva. Quest’anno concede qualcosa in più, ha vinto ma ha rischiato complicandosi la vita. Hai buttato via punti col Genoa, punti col Monza e contro la Juventus. In questo momento, tra mille problematiche si ritrova a -1 dal Napoli con possibilità di sorpasso».

Cassano ancora contro Inzaghi: nuova pressione al tecnico

“OBBLIGHI” – Antonio Cassano vede ancora l’Inter super-favorita per lo scudetto. Se da un lato pretende tanto dai nerazzurri in Champions League, dall’altra carica di aspettative anche il tecnico sul percorso in campionato: «C’è grande pressione in Inzaghi, lui si concentra sul campionato e allora non capisco perché si vanta di essere arrivato in finale di Champions League. Lui ha paura di Conte dietro! Ma se non vince lo scudetto sa che è fuori. Inzaghi mi sta dimostrando che se ne sbatte i co***** della Coppa dei Campioni in favore del campionato e allena una delle 10 squadre più forte d’Europa. Conte te lo ritrovi fino a marzo avendo una sola partita in campionato, e lui lo sa, per questo ha paura e sente la pressione del campionato.».