Cassano che gaffe: «De Vrij perché non gioca? Frattesi meglio di Barella»

Cassano in una nuova puntata di “Viva El Futbol” disponibile su Twitch, ha espresso la sua opinione sulla vittoria dell’Inter contro il Lecce. Poi una gaffe sull’impiego di Stefan de Vrij da parte di Simone Inzaghi, non ricordando che l’olandese è infortunato.

L’ANALISI – Antonio Cassano commenta la partita vinta dai nerazzurri contro il Lecce: «L’Inter ha deciso il ritmo e le giocate contro il Lecce. È stata una partita dove sei talmente più forte e consapevole, che la sblocchi subito. L’Inter ha due squadre, non è di poco più avanti rispetto gli altri, ma molto più forte delle altre perché non ha cambiato nessun titolare e ha aggiunto due potenziali titolari. Una cosa mi dà fastidio di Inzaghi: Thiago Motta mette dentro i ragazzini. Barella ha fatato un gol in campionato, Frattesi ne ha fatto 6. Perché non metti in condizione questo ragazzo di giocare? Io consiglierei a Frattesi di andare a giocare da un’altra parte».

LA GAFFE – Cassano deve trovare un difetto all’Inter di Simone Inzaghi, e si chiede come mai il difensore olandese – in realtà infortunato – non venga impiegato dal tecnico: «De Vrij è stato uno dei migliori difensori dell’Olanda, però non viene mai preso in considerazione, come mai? È stato uno dei migliori difensori dell’Europeo. Io tra Barella e Frattesi non vedo differenze, la cilindrata è la stessa. Sono due giocatori simili, probabilmente Barella ha più qualità. Però non trovo la differenza 10-8 l’uno con l’altro. Secondo me si possono paragonare».

Possibile antagonista in campionato

LOTTA SCUDETTO – Cassano vede l’Inter favorita, ma spende buone parole per i bianconeri allenati da Thiago Motta: «La Juventus ha giocato due partite contro due squadre che lotteranno per la retrocessione, però chi ben inizia è già a metà del percorso. Io ho avuto la fortuna di giocare con Thiago Motta che è una persona onesta, ha buttato dentro i ragazzini perché ha coraggio! Voglio vedere in futuro contro squadre più importante come affronterà le difficoltà».