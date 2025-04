Cassano fuori logica: «Inter difensiva, non spettacolare. Barella ‘protetto’»

Cassano torna a criticare l’Inter anche dopo una prestazione storica come quella in casa del Bayern Monaco, che in casa non perdeva da quattro anni. L’ex calciatore durante la puntata di Vivaelfutbolreal in diretta su Twitch, ha addirittura da lamentarsi riguardo la prestazione dei nerazzurri. Poi critica in particolare Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, a detta sua protetti dalla stampa.

FUORI DA OGNI LOGICA – Antonio Cassano esagera ancora una volta anche dopo una vittoria importante dell’Inter in Champions League. Come se non gli andasse mai bene, trovando scuse prima sulla forza degli avversari, poi sull’atteggiamento della squadra di Inzaghi: «Tutti parlano di impresa, da quello che mi riguarda visto che io non sono uno che si inventa le cose, vado sulle dichiarazioni che ha fatto Sacchi. Perché se Cassano non è credibile, vado da uno che ha fatto la storia del calcio e dice che ha fatto una partita seria, ma vorrebbe vederla più in attacco. L’Inter ha fatto una partita solida, concentrata, però a me non basta che va in vantaggio e nel secondo tempo ha difeso solo. Il Bayern Monaco ha fatto l’1-1 e dopo due minuto ha fatto gol in contropiede. A me l’Inter non è dispiaciuta come atteggiamento, però far passare partita per stupenda e Inzaghi per top tre allenatori al mondo è esagerato. Ho visto una squadra intelligente, ma corta, che ha sfruttato le occasioni. Il risultato più giusto era il pareggio, sarò troppo critico? Però è quello che ho visto nello specifico».

La prestazione dei singoli dell’Inter: da ridire contro Bastoni e Barella

CHE PARTITA HA VISTO? – Antonio Cassano elogia la prestazione di alcuni nerazzurri in campo, ma poi esagera quando si parla di Bastoni e Barella: «A me sono piaciuti i due attaccanti, l’assist è stupendo per Lautaro Martinez. Carlos Augusto è stato il migliore di tutta la partita e Lautaro Martinez ha fatto un grandissimo gol, una partita seria e da giocatore vero. Queste sono partite dove i giocatori veri fanno la differenza. Barella per me è stato uno dei peggiori in campo! Se poi vado a vedere la partita che fa Pedri o Rice, c’è qualcosa che mi sfugge. Invece devo sottolineare come non abbia mai visto una stampa così favorevole a due giocatori come Bastoni e Barella, una cosa mai vista. Barella quest’anno ha fatto tre gol, Frattesi ha già fatto sei gol! Van Dijk è diventato fenomenale giocando a quattro! Voglio vedere lo stesso in Bastoni. Per essere forte devi giocare a quattro, non a cinque».