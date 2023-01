Cassano: «Firmino interessa all’Inter nell’idea di un cambio di allenatore!»

Cassano parla della possibilità di Firmino all’Inter a zero. Il brasiliano, a detta sua, è un giocatore di qualità incredibili ma la posizione di Inzaghi vacilla

DIFFERENZA − Alla Bobo Tv, Antonio Cassano si è espresso sulla voce Firmino: «Firmino potrebbe interessare all’Inter però nell’idea di cosa, ovvero di un cambio di allenatore. Perché se tu vai a prendere giocatori così, i vari Lukaku, Correa, Dumfries, Dzeko… Io so che l’Inter è molto interessata al giocatore, in Italia può fare la differenza per 2-3 anni».