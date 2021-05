Cassano esagera non poco: «Lukaku? Uno scarpone! Mi piacciono altri»

Cassano è presente, come di consueto, alla “Bobo TV” sul canale Twitch di Vieri. L’ex attaccante, all’Inter nel 2012-2013, parla di Lukaku e lo critica nonostante la stagione strepitosa in nerazzurro.

PROSEGUE CON LE CRITICHE – Antonio Cassano non è certo un estimatore di Romelu Lukaku, anzi. Più volte (vedi articolo) il barese l’ha contestato, senza arrendersi all’evidenza della stagione che ha fatto quest’anno all’Inter. L’ex attaccante, parlando con Pep Guardiola, se la prende con il centravanti belga: «Lukaku? È uno scarpone come te! (ride e si riferisce a Nicola Ventola presente nella trasmissione, ndr) A me piacciono Robert Lewandowski, Karim Benzema eccetera, questa gente qua. Mi ricordo Adriano Leite Ribeiro, che era un centravanti che spaccava la porta. Harry Kane è uno che mi piace».