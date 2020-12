Cassano esagera: “Lukaku? Due merluzzi al posto dei piedi! In Italia…”

Cassano, ospite di “Bobo TV”, ha parlato di Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter. L’ex punta nerazzurra non ha espresso parole d’elogio per il numero 9 belga. Di seguito le sue parole

CRITICO – Antonio Cassano è critico nei confronti di Romelu Lukaku. L‘ex attaccante, tra le altre, dell’Inter, ritiene Roberto Firmino del Liverpool, superiore: «Lukaku? È fortissimo, ma Firmino è meglio. Ha fatto tanti gol ed è stato decisivo per la Champions League dei “Reds”. Il belga ha due merluzzi al posto dei piedi. Non potrà mai essere un campione raffinato, è un animale fisico. Se cala fisicamente non può più giocare. Per questo motivo ha fatto fatica in Premier League. In Italia è diverso».