Cassano esagera: «Inzaghi manca di rispetto a Frattesi. Il motivo»

Antonio Cassano esagera come sempre nei giudizi e nei confronti. Nicolò Barella e Davide Frattesi i giocatori imputati, la parola dell’ex calciatore sul canale Youtube Viva el Futbol.

CONFRONTO – Antonio Cassano non è d’accordo con la visione dell’allenatore nerazzurro: «L’Inter fino all’espulsione di Goglichidze non mi era piaciuta, non stava giocando bene. Era lì nel panico, ovviamente l’errore del ragazzo e l’1-0 di Frattesi ha facilitato tutto. Io impazzisco per la qualità, ma io ho sempre detto che Frattesi deve giocare al posto di Barella. Il campo mi dice certe cose, insieme non possono giocare perché Mkhitaryan è di un altro livello. Anche Zielinski è un fenomeno. Nell’idea di Inzaghi giocheranno sempre Calhanoglu-Barella-Mkhitaryan».

Frattesi-Inzaghi, la bomba di Cassano

BOMBA – Il minutaggio dei due giocatori è cambiato rispetto ad un anno fa. Ad oggi il romano ha più spazio e può godere di una posizione da assoluto protagonista nella rosa nerazzurra. Il sardo ha avuto problemi fisici e pian piano sta tornando ai suoi livelli. Con l’infortunio di Calhanoglu l’inserimento di entrambi è stato piuttosto facilitato. Cassano ci va comunque giù pesante nel giudizio delle scelte di Simone Inzaghi: «Frattesi sta facendo molto meglio di Barella, però sarà sempre il dodicesimo uomo e a lui va bene. Questa è una mancanza di rispetto nei confronti del ragazzo. Se il campo parla l’ex Sassuolo deve giocare titolare. Per quale motivo Barella deve stare sempre nel rettangolo di gioco nelle gare importanti? L’anno scorso Frattesi ha fatto 8 gol, anche oggi sta facendo bene. Con Spalletti è il capocannoniere dell’Italia. Il ragazzo è sempre zitto, sta a testa in giù e pedala. Fa grande lavoro e si deve premiare. Fossi un allenatore farei giocare chi merita e lui merita assolutamente. Barella non ha tanta qualità, azzecca ogni tanto la giocata e niente più».