Cassano: «Dzeko campione. Marotta? Mercato lo fa chi capisce di calcio!»

Cassano nell’elogiare Dzeko, autore contro l’Atalanta di una grandissima prestazione, ha attaccato anche Marotta. Già in passato l’ex giocatore si era scagliato contro l’AD dell’Inter. Le sue parole alla Bobo Tv

CAMPIONE − Nel commentare il rendimento dell’attaccante bosniaco, Antonio Cassano parla della prestazione dei nerazzurri a Bergamo: «Partita meravigliosa, l’Inter ha avuto una grande fortuna perché nei primi 20’ è stata un dominio dell’Atalanta. Spizzata Lautaro, Martinez non assist, e gol di Dzeko per l’1-1. Se fosse finito 1-0 il primo tempo l’Inter non avrebbe mai vinto. Ha vinto in uno stadio tremendo, è andata lì facendo una partita incredibile, tenendo botta e soffrendo. Dzeko è un campione, ha sempre fatto gol, ha sempre vinto dove è andato. Sa giocare di destro, sinistro, è un regista avanzato, ne trae beneficio Lautaro Martinez. Marotta deve andare a casa e fargli il rinnovo di contratto. Il mercato lo fa chi capisce di calcio, non faccia le interviste. Dzeko deve rimanere punto». L’ex giocatore si riferiva alle parole di Beppe Marotta oggi a Radio anch’io lo sport (vedi articolo).