Cassano duro: «Inter in vacanza a Monaco, testa alla Juventus. Non bello»

Antonio Cassano ha criticato aspramente la prestazione dell’Inter contro la Juventus. Secondo l’ex giocatore, nerazzurri non motivati abbastanza. Le sue parole sul suo account Instagram

IN VACANZA − Cassano non contento della prestazione dei nerazzurri in Germania: «Già prima dell’inizio della gara pensavo che l’Inter andasse Monaco di Baviera per fare vacanza ed è stato così. L’Inter è andata lì pensando alla Juventus. Partita senza se e senza me, il Bayern Monaco ha vinto con la prima marcia. Indipendentemente da quanto fosse più forte. Non c’è stata partita, non mi sono divertito. Non è bello per il calcio italiano».