Cassano disco rotto: «Inter da 4 anni è stata sempre la più forte»

Cassano ritiene l’Inter la squadra più forte negli ultimi quattro anni in Italia e secondo lui, anche oggi, i nerazzurri hanno due squadre tra titolari e panchina.

DUE SQUADRE – Evidentemente Antonio Cassano, in certi casi, sopravvaluta fin troppo la squadra nerazzurra e questo per andare contro a Simone Inzaghi, allenatore criticato da FantAntonio. L’ex giocatore e oggi opinionista su Viva El Futbol insieme agli amici Daniele Adani e Nicola Ventola, ha nuovamente ribadito la forza dei nerazzurri. Queste le sue parole sull’organico interista: «L’Inter in questi 4 anni è stata sempre la più forte. Lautaro Martinez e Thuram? Le altre squadre in panchina non hanno Correa, Taremi e Arnautovic in panchina. A centrocampo hai Zielinski e Frattesi come rincalzi. Ha due squadre, di cosa parliamo?! Pronostico Inter-Feyenoord? Passa l’Inter». A proposito di Beneamata, oggi la squadra di Inzaghi è chiamata al riscatto in campionato dopo aver perso il derby d’Italia 1-0 domenica scorsa. Il tecnico dovrebbe fare qualche cambio, con l’esordio in campionato di Josep Martinez (Sommer infortunato) e il rilancio di Joaquin Correa dal primo minuto in coppia con Lautaro Martinez. In caso di successo contro la squadra di Vieira, l’Inter salirebbe al primo posto in attesa del Napoli impegnato a Como.