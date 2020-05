Cassano: “Fatto un disastro al Milan per andare...

Cassano: “Fatto un disastro al Milan per andare all’Inter! 1% di possibilità”

Cassano è stato ospite di una diretta YouTube assieme a Paolo Bonolis, sul canale SDL TV. L’ex attaccante ha ricordato la sua esperienza all’Inter, nella stagione 2012-2013, in particolare come riuscì a liberarsi dal Milan e ottenere lo scambio con Pazzini.

CAMBIO DI MAGLIA VOLUTO – Nell’estate del 2012, dopo due stagioni al Milan e un problema al cuore, Antonio Cassano passò improvvisamente all’Inter. Un trasferimento che il barese racconta non senza qualche curiosità: «Il mio talento mi ha aiutato ad avere sempre una nuova occasione. Prima la Roma, poi il Real Madrid, poi la Sampdoria e poi al Milan. Ho reso al 40-50% di quello che potevo fare, però con i se e i ma nel calcio non si vive. Bisogna accettare quello che si è fatto, però io sono contento lo stesso. L’Inter? L’occasione l’ho avuta un’altra volta, dopo Real Madrid e Sampdoria. È la squadra del cuore, la squadra che ho sempre tifato fin da bambino. Non posso dire il contrario: quando ho avuto l’occasione avevo l’1% di andare all’Inter e ho fatto un disastro al Milan. L’Inter è la squadra che io tifo, la seguo sempre con affetto: speravo che quest’anno potesse essere quello buono, però…»