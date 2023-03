Cassano: «De Ketelaere simile a Alvarez. L’ex Inter era forte!»

De Ketelaere, il fantasista del Milan, continua a non convincere. Antonio Cassano ha paragonato sulla Bobo TV il calciatore a due ex dell’Inter, di cui uno anche recente.

PARAGONI – Particolari ricordi per Antonio Cassano. L’ex calciatore ha citato un suo ex compagno alla Bobo TV, paragonandolo a Charles De Ketelaere del Milan: «Lui mi ricorda un mio compagno all’Inter, Ricky Alvarez. Anche il Chino Alvaro Recoba, solo che a lui non fregava nulla e faceva la differenza. Quando entrava in campo a San Siro l’argentino si nascondeva e all’Inter è stato tre-quattro anni. Dal lunedì al sabato faceva impressione agli allenamenti, poi calava nel giorno della partita».

