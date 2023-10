Cassano critica: «Mourinho bravo nei rapporti. Zanetti all’Inter»

Antonio Cassano critica il modo di allenare di José Mourinho ricordando alla Bobo TV qualche trascorso nell’Inter del Triplete.

CRITICHE – Cassano non si risparmia sull’allenatore della Roma: «Mourinho è bravo a fare determinate amicizie all’interno delle sue squadre. Nell’Inter del Triplete ha costruito un rapporto importante con Zanetti, Cambiasso, ma poi c’erano gli altri che non giocavano. Al Real Madrid Sergio Ramos, Casillas e Cristiano Ronaldo non avevano un buon rapporto con Mourinho. Lui tende a costruire qualcosa con le stelle, altrimenti va in difficoltà. Non è coerente con tutti, non è come Capello».