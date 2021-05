Cassano: «Conte? All’Inter si era sfaldato qualcosa. Non capisco Zhang»

Cassano ha parlato dell’addio di Conte all’Inter nel corso della “Bobo TV” sul canale Twitch di Vieri. L’ex attaccante è dell’idea che fra il tecnico e la società si sia rotto qualcosa, nonostante per lui Zhang non voglia smantellare la squadra.

DESTINAZIONE SICURA – Antonio Cassano è certo sul futuro di Antonio Conte: «Non ha tante opzioni, solo una. Non va all’Arsenal, ma al Real Madrid. Il percorso che ha fatto è stato positivo, sapete come l’ho sempre pensata su Conte e sul suo gioco. Ha fatto un buon primo anno, nel secondo aveva un obiettivo e l’ha raggiunto giocando a modo suo, con le sue idee che a me non piacevano. Però io non ho capito quest’idea di Steven Zhang, che vuole vendere eccetera. Da quello che io penso lui non vuole acquistare, non è che vuole vendere, perché Alessandro Bastoni ha rinnovato».

PERCHÉ VIA? – Cassano prova a ipotizzare i motivi dell’addio di Conte: «Se gli dicono che la squadra rimane questa, e possono fare qualche aggiustamento, è una roba. Se però gli hanno detto che devono smantellare per proseguire è un’altra roba, e io voglio capire. Stranamente lui ha avuto problemi alla Juventus, all’Inter ha avuto problemi, al Chelsea ha avuto problemi. La domanda che io mi faccio è: vincente, porta i risultati giocando come lui vuole, ma c’è qualcosa che si va a sfaldare con le società? Non con i giocatori, perché abbiamo visto i messaggi. All’Inter pare che si sia sfaldato qualcosa con la società, ma questa è la squadra migliore che poteva avere in Italia».