Cassano confessato: «Devo dire bravo a Inzaghi per un motivo!»

Cassano in una recente dichiarazione sull’Inter esprime il suo giudizio positivo sia sull’operato del centrale nerazzurro sia sul gran lavoro svolto da Simone Inzaghi fino ad ora.

MARCIA INDIETRO – Cassano non è mai stato gentile verbalmente con Simone Inzaghi. Sebbene l’Inter sia la sua squadra del cuore, non ha mai visto di buon occhio il tecnico piacentino. Basti pensare alle esternazioni riguardanti lo scudetto perso in favore del Milan e alle espressioni poco edificanti dopo la sconfitta di Leverkusen in Champions League. Il talento barese a Viva El Futbol torna a parlare facendo un netto passo indietro: «Adesso sta giocando De Vrij perché merita di giocare, ogni partita è il migliore. Sta giocando benissimo, è molto più forte di Francesco Acerbi. Gioca giustamente De Vrij, quello che mi aspetto e bravo a Inzaghi. C’è da dirlo sta facendo le scelte giuste».

Cassano elogia il centrale olandese fin qui autore di una prima parte di stagione davvero importante

ASPETTATIVE – Cassano continua il suo giudizio nei confronti dell’Inter: «Ovviamente poi è sempre facile o difficile fare un calcio bello, l’Inter ha un solo obbligo ovvero vincere e lo sta facendo. A maggio dovrà vincere la squadra più forte e lo sta dimostrando. Lo sta dimostrando anche con un Lautaro Martinez con meno gol del solito ma li trova da Marcus Thuram. Macina tutti l’Inter questa stagione». L’Inter, inizialmente, non ha potuto contare sul suo pacchetto difensivo titolare ovvero Francesco Acerbi e Benjamin Pavard. Questo ha portato, nella prima parte di stagione, a defezioni difensive portando l’Inter ad incassare 15 gol nelle prime 15 partite. Nella difficoltà Simone Inzaghi non solo ha dato fiducia incondizionata a Yann Bisseck e Stefan De Vrij (fiducia ripagata con prestazioni di livello) ma ha ritrovato anche un equilibrio di squadra fondamentale. I risultati si toccano con mano tanto da far ricredere anche i detrattori più accaniti.