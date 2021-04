Cassano: «Colpe UEFA? No! Dei club fondatori, perché pieni di debiti»

Cassano, intervenuto nel corso della diretta Twitch sul canale di Bobo Vieri, ha detto la sua in merito alla Superlega e l’errore dei club fondatori, scaricando la colpa a loro e non alla UEFA.

SUPERLEGA – Cassano nel corso della diretta parla della Superlega e degli errori commessi dai club fondatori: «L’errore clamoroso è stato dei club fondatori della Superlega, perché hanno spiegato male il progetto e si sono presentati come salvatori del calcio pur guardando solo al loro interesse economico. Oggi queste big sono piene di debiti ma la colpa è esclusivamente loro e non della UEFA. Sono i club che sprecano troppi soldi tra commissioni stellari ai procuratori, investimenti sbagliati e altre spese varie, non possono mica rifarsela con UEFA o FIFA. Serve un progetto per fare strada nel calcio, con programmazione e investimenti mirati».