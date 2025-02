Cassano: «Chiffi disastroso in Milan-Inter! Arbitri scarsi o malafede»

Cassano esprime la sua opinione riguardo Milan-Inter, derby terminato 1-1 a San Siro. L’ex calciatore poi esprime anche la sua opinione riguardo la direzione di gara dell’arbitro Chiffi. Ne ha parlato durante la puntata di “vivaelfutbol” su Twitch.

IN PAREGGIO – Antonio Cassano parla dell’atteggiamento in campo di Milan e Inter: «Se vado a chiedere al 100% dei tifosi del Milan se sono felici della prestazione nel derby, si metteranno le mani nei capelli. Io non posso vedere il Milan col 5-4-1 tutti chiusi in difesa, sono ripartiti mezza volta e hanno fatto gol. Secondo tempo è stato un assalto, chi deve rammaricarsi è l’Inter. Io non sento parlare Conceicao di fare calcio. L’Inter nel primo tempo aveva la situazione sotto controllo perché il Milan non attaccava mai. Per l’Inter sono due punti persi dal Napoli. In questo momento i nerazzurri devono stare attenti. Vedo una differenza in campo: a sinistra fanno un po’ fatica Bastoni, Dimarco e Mkhitaryan. A destra Dumfries devastante, anche Pavard molto bene. Meritavano di gran lunga la vittoria!».

Milan-Inter, manca un rigore! Arbitraggio da rivedere

CONTRO L’ARBITRO – Cassano non le manda a dire all’arbitro e soprattutto al designatore: «Chiffi è stato disastroso. Rocchi, ci spieghi qualcosa? Facciamo così: ti invito qui in trasmissione. Facci capire, invece di farci prendere per il culo. Chi decide, l’arbitro o il VAR? Sono scarsi, sono in malafede. Come puoi non dare un rigore clamoroso su Thuram, ce lo spieghi? L’arbitro non lo ha visto, chi dovrebbe vederlo al VAR? Io comincio a pensare che qualcosa sotto c’è, sarà malafede o sono scarsi non lo so».