Cassano: “Rispetto per Chiellini, ma in campo da ammazzare. Ausilio top”

Condividi questo articolo

Cassano ha parlato questa sera nella consueta diretta Instagram di Christian Vieri sul suo profilo. L’ex attaccante non si sbilancia sulla polemica tra Giorgio Chiellini, Felipe Melo e Mario Balotelli. Grandi elogi per Piero Ausilio, Direttore Sportivo dell’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni

LA LITE DEL GIORNO – Antonio Cassano esprime la sua opinione sulla polemica legata al libro di Chiellini: «Felipe Melo non lo conosco, non so che persona è. Su Balotelli: è un bambino, un bravo ragazzo, ma non so a cosa si riferiva. Ho un enorme rispetto di Chiellini, fuori dal campo è un ragazzo favoloso, uno dei migliori che abbia mai conosciuto. In campo, è da ammazzare perché ti mena sempre. Non intromettiamoci in queste cose, avrà avuto i suoi motivi. Mario lo conosco superficialmente, mentre con Giorgio ho fatto 10 anni di Nazionale. Serie A? Dubito che possa riprendere, è difficilissimo – dice Cassano -. Sono d’accordo con Malagò: tutela tutti gli sport e la salute. Come fanno a ricominciare Fiorentina e Sampdoria con diversi giocatori contagiati? Ora riprende la Bundesliga, ma in Germania la situazione è diversa. Direttori Sportivi? Ausilio numero uno! Poi c’è Sabatini e anche Rossi. Poi dove andiamo? Il calcio devono andarlo a vedere. Tare vedo come lavora: ha preso Luis Alberto… Poi è appoggiato da Lotito, molto bravo come Presidente».