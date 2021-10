Cassano: «Chi parla male di Sanchez è un incompetente! Inter, una difficoltà»

In questo periodo Cassano ne ha per tutti. Dopo aver sbottato (di nuovo) contro Marotta (vedi articolo) l’ex attaccante dell’Inter se l’è presa con i critici di Sanchez. Da Bobo TV, sul canale Twitch di Vieri, parole piuttosto dure.

DETERMINANTE – Antonio Cassano elogia Alexis Sanchez per l’assist di Empoli: «Quella è una palla di una difficoltà allucinante, devi avere la sensibilità come nella mano. Lui ha messo la palla nello stretto, si è girato velocemente: Danilo D’Ambrosio ha continuato la corsa, è di una difficoltà allucinante. Chi parla male di Sanchez è un incompetente, si deve sciacquare la bocca! Ha giocato nell’Arsenal, nel Manchester United e nel Barcellona, ha vinto due Copa América. Questo è un giocatore di una qualità incredibile, purtroppo in Italia sentiamo sempre le solite cose: che è infortunato, non ce la fa più, questo e quell’altro. Noi dobbiamo rispondere a questi scappati di casa, a questi cretini, ogni volta è sempre la solita manfrina. Sanchez mettilo in campo e fagli fare tre partite consecutive, prende la forma e in questa Serie A può giocare per i prossimi cinque anni con la pipa in bocca».

GESTIONE – Cassano prosegue più “moderato”: «L’Empoli, fino all’espulsione di Samuele Ricci, si è giocato la partita. L’Inter è andata in vantaggio con quella giocata clamorosa sul gol di D’Ambrosio, fino a quel momento aveva avuto due occasioni clamorose l’Empoli. A mio parere se hai dato Denzel Dumfries su Alex Sandro devi dare rigore anche all’Empoli, ma per me non sono rigori: un tocchettino da una parte, uno dall’altra. L’Empoli non demeritava, poi dopo l’espulsione di Ricci è finita. L’Inter ha fatto una buonissima gara, non meravigliosa come inizio stagione dove triturava gli avversari ma i tanti infortuni e le tante partite ravvicinate stanno dando qualche difficoltà. Lautaro Martinez è uno di questi, anche se a Empoli l’ho visto bene. Ha fatto una buona partita, l’ha vinta meritatamente e anche se è a -7 la metto fra le tre candidate per lo scudetto».