Cassano, ma che dici?!: «Inzaghi è una pippa, l’Inter non fa calcio!»

Assurdo attacco di Cassano che definisce Simone Inzaghi un allenatore scarso e mediocre. Il durissimo attacco all’allenatore dell’Inter.

ATTACCO DURISSIMO – Antonio Cassano, su Viva El Futbol, ha attaccato in maniera tagliente Simone Inzaghi: «C’è una grande differenza: in panchina c’è un fenomeno nel Bayer Leverkusen e una pippa nell’Inter, un allenatore scarso. Togli Wirtz, mi dici un solo giocatore che gioca nell’Inter? Un allenatore, che lo scorso anno ha fatto il calcio miglior d’Europa, è coraggioso e vuole avere sempre la palla. Bastoni dice stupidaggini quando dice che il Leverkusen è più forte del Manchester City. Inzaghi, stranamente, mette Taremi che deve correre dietro il mediano e poi uno tra Lautaro Martinez o Thuram. L’Inter non fa calcio in Europa, ma partite di contropiede. Inzaghi è un allenatore che non è buono: ha perso due scudetti, va in Coppa dei Campioni e prende le rumbe. L’allenatore dell’allenatore del Bayer Leverkusen è molto più forte di lui». L’ex giocatore esagera come sempre nelle sue considerazioni e in questo caso ha usato parole veramente brutte e dure nei confronti dell’allenatore dell’Inter, che ha già vinto sei titoli in nerazzurro, tra cui lo scudetto della seconda stella dominandolo. Ma non solo, due anni fa è anche arrivato in finale di Champions League. Ma secondo Cassano, è un allenatore “scarso”. Cose dell’altro mondo.