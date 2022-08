Cassano: «Bene Inter ma pochi problemi con lo Spezia! Per lo scudetto…»

Antonio Cassano attraverso il suo profilo Instagram ha commentato alcune partite di Serie A, in particolare anche Inter-Spezia, con riferimento alla lotta scudetto.

SQUADRA PROTAGONISTA – Antonio Cassano sui social commenta alcune partite giocate l’ultima giornata di Serie A: «L’Inter mi è piaciuta però ha avuto pochi problemi perché lo Spezia era molto timoroso a San Siro. Lautaro Martinez continua a fare molto bene. L’Inter sa quello che deve fare, come giocare e come muoversi, è forte ed è la candidata per lo scudetto insieme a Milan e Juventus. Ha anche delle alternative come Joaquin Correa ed Edin Dzeko che non tutti possono permettersi. La ritroveremo a maggio a giocarsi tutto».