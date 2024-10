Cassano attacca Biasin: «Mi fa schifo il paragone tra Inter e Barcellona di Guardiola»

Antonio Cassano ha criticato Fabrizio Biasin per la sua affermazione riguardo le similitudini in termini di gioco tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Barcellona di Pep Guardiola.

IL RAGIONAMENTO – Antonio Cassano è intervenuto sul canale Twitch di Vivaelfutbolreal per esprimere la sua opinione in merito al paragone fatto dal giornalista Fabrizio Biasin a Pressing tra l’Inter e il Barcellona guardiolano. Questo il suo commento: «C’è una cosa che a me fa schifo, per cui ora faccio nomi e cognomi. Fabrizio Biasin, chi ti fa andare a scrivere sui giornali o in televisione? Oggi hai detto, come mi hanno fatto vedere sul telefono i miei amici, che l’Inter di Inzaghi gioca come il Barcellona di Guardiola. Io posso sbagliare, ma tu non ti vergogni?»

Biasin e il commento cui si riferisce Cassano

LE DICHIARAZIONI – Di seguito riportiamo il commento integrale di Biasin sul confronto tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Barcellona di Pep Guardiola: «L’Inter ha giocato una grande partita contro la Roma. Dobbiamo dimenticarci che i nerazzurri possano giocare tutte le sfide come fatto lo scorso anno. Ci sono fasi e fasi della stagione… questa partita arriva dopo la sosta, con due calciatori infortunati durante l’incontro. Riesci a soffrire, giocare una partita di ripartenze e creare comunque delle occasioni. Hai ottenuto tre punti meravigliosi. L’idea che l’Inter debba giocare sempre come il Barcellona di Guardiola dobbiamo levarcela dalla testa. Secondo me nello scorso anno ciò è accaduto (in risposta a Zazzaroni che ha affermato ‘non ha mai giocato come il Barcellona di Guardiola’)».